“东方博物馆之都”全媒体直播活动今日举行

昨日，记者从市委宣传部、市文物局获悉，“行走洛阳 读懂历史”——“东方博物馆之都”全媒体直播活动于今日20时举行。

昨日，记者从市委宣传部、市文物局获悉，“行走洛阳 读懂历史”——“东方博物馆之都”全媒体直播活动于今日20时举行。

届时，新华社、央视频、央广网、新华丝路网、河南日报、河南广播电视台、大河报、东方今报所属微博、抖音、视频号等媒体平台，大河网、映象网等新闻网站，顶端新闻、大象新闻等新闻客户端，精彩洛阳、洛阳旅游、洛阳网、洛视频、无限洛阳、直播洛阳和县区融媒体等洛阳市新媒体平台进行直播，同时洛阳广播电视台综合频道、文旅频道将并机直播。

本次全媒体直播活动将介绍国际博物馆日我市亮点活动和各博物馆建设情况，让网友“在云端”感受洛阳“城中一日，阅尽千年”的博物馆风华。

直播活动亮点多多——

●“文物大市”亮身份

网友通过“东方博物馆之都”专题片，领略各博物馆的丰富内涵、鲜明特色及多样门类，让网友“为一座博物馆而来这座城”。

●直播间嘉宾访谈

邀请市文物局局长余杰做客直播间，介绍我市国际博物馆日亮点活动和各博物馆建设情况，进一步擦亮“东方博物馆之都”城市名片。

●“掌门人”晒家底

邀请二里头夏都遗址博物馆、洛阳博物馆、隋唐大运河文化博物馆、洛阳古代艺术博物馆等4家主要博物馆馆长为博物馆代言，通过探宝带您沉浸式“云”游博物馆。

●“人气珍宝”推介评选

由文物文化专家、文化领域青年好网民、高校学生等担任“人气珍宝”推介人，通过聊天、问答、文物联动等形式，深入浅出地介绍12件候选“人气珍宝”及其背后的历史故事。另外，每件候选“人气珍宝”还会“说话”，与网友共同分享它们的前世今生。

●直播间里的文创店

洛阳文创产品推介短片将在直播间播放，展示三彩艺、牡丹瓷、绿松石铜牌饰、博物盲盒等文创产品。另外，邀请文创设计师就富有创意的文创产品进行介绍。

●互动抽奖

在直播过程中，各媒体微信公众号设置互动抽奖环节，邀请网友从12件候选“人气珍宝”中选出您心中的“洛阳十大人气珍宝”。同时，如果您成为幸运网友，可获得现场展示的文创产品。

●四国语言讲文物

用汉语、英语、日语、韩语对各博物馆选取的国宝级文物录制解说视频，视频将在新华社客户端、国际在线、推特、脸书等平台播放。另外，还将为文物配二维码，游客在博物馆参观可扫码观看解说视频。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 杨柳 张路路）