国际博物馆日，这些精彩活动等您参与

文创作品征集、沉浸式体验活动举行……5月18日是国际博物馆日，当天洛阳市将推出精彩活动，期待您的参与。
文创作品征集、沉浸式体验活动举行……5月18日是国际博物馆日，当天洛阳市将推出精彩活动，期待您的参与。
文创作品征集、沉浸式体验活动举行……5月18日是国际博物馆日，当天洛阳市将推出精彩活动，期待您的参与。
洛阳博物馆
线上活动
洛镜铜华——洛阳地区出土铜镜展
时间：10：00
内容：通过150余件(组)铜镜精品一品古代社会万象，揭秘古代铜镜所蕴含的情感志趣和社会变迁。
上洛——新乡土志系列展之一
时间：15：00
内容：选取洛阳出土文物与当代艺术作品并置，唤起大家对历史、文物与现代生活关联的思考。
直播平台：洛阳博物馆官方微博
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