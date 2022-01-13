老城区举办“小家传大爱 共筑家国梦”主题活动

在国际家庭日前夕，昨日下午，老城区妇联、老城区关工委和老城区道北路街道党工委联合主办“小家传大爱 共筑家国梦”国际家庭日主题活动。
在国际家庭日前夕，昨日下午，老城区妇联、老城区关工委和老城区道北路街道党工委联合主办“小家传大爱 共筑家国梦”国际家庭日主题活动。
在国际家庭日前夕，昨日下午，老城区妇联、老城区关工委和老城区道北路街道党工委联合主办“小家传大爱 共筑家国梦”国际家庭日主题活动。
本次活动通过舞蹈、戏曲、朗诵、合唱等文艺节目，弘扬优良家风，抒发家国情怀，让文明之光照亮新征程。（洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 刘新合 摄）
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