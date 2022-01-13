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嵩县：农特产搭上“直播快车”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.06 13:17
直播大赛现场

　　5日，“嵩县爱你·网红PK”第三届直播大赛落下帷幕。本次大赛历时5天，累计线上交易额982.29万元，销售商品163820单。

　　“我是嵩县人，很高兴能通过这次活动，把家乡的宝藏带给大家！”车村镇电商达人崔跃恢在直播间里笑着说。仅4日一天，他所在的公司累计成交17445单，销售额33.82万元，一度出现“爆单”局面。

直播大赛现场

　　大赛期间，嵩县白河香菇、车村核桃、九皋红薯、饭坡丝绸等农副产品在直播间一上线就受到广大网民的青睐，20多家企业的绿色生态产品搭乘“直播快车”奔向新的“钱途”。

　　受近期疫情影响，嵩县一批优质的农副产品销售受阻。为此，本次大赛特别举办“嵩县产品进嵩县超市，嵩县人吃嵩县特产”产销对接活动，最终有5家商超现场签约，助销食用菌、乳制品、酱类调味品等产品48.9万元，帮助当地小微企业摆脱滞销困境，让田间“菜园子”直通群众“菜篮子”。

大赛颁奖

　　今年以来，嵩县通过实施电子商务“十百千万”工程持续激发产业活力，利用电商平台开展“网络直播大赛”“电商+消费扶贫”等一系列促消费活动，孵化培育电商企业40家，电子商务交易额达10亿元，特色农产品远销国内外，实现电商促消费的开门红。(洛报融媒·洛阳网记者 邱明 通讯员 赵明辰 文/图)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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