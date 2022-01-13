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急寻帮助！嵩县德亭镇菌类产品赤松茸严重滞销
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.05.03 12:24

　　“我们的赤松茸大面积滞销，恳请大家帮帮我们！”5月1日，记者接到嵩县返乡创业乡贤石灵水的求助电话，了解到受疫情等多重因素影响，该县德亭镇种植的赤松茸出现严重滞销，原本销往上海等地的订单都被搁置，菇农们只能眼睁睁地看着赤松茸抛在地里、“砸”在手里。

　　时下正值赤松茸丰产期，嵩县德亭镇每天产出赤松茸约2000斤。了解这一情况后，嵩县乡贤返乡创业工作领导小组办公室向全社会发出倡议书，号召大家尽最大力量帮助菇农纾困解难，但是，目前仍面临“丰产不丰收”的窘况。

　　5月2日，记者来到嵩县德亭镇段坪村，看到30多亩的赤松茸种植基地工整有序。2015年，返乡创业者石灵水满怀信心来到这里创业，累计投资150余万元，从事赤松茸、羊肚菌、地栽木耳、灵芝种植，带动周边6个乡镇100余户群众增收致富。在他的示范影响下，嵩县香菇成功申报为全国“名特优新”农产品，2019年获郑州国际农博会金奖。

　　今年“五一”，石灵水获评“洛阳市劳动模范”。近年来，他个人也先后被授予“中国乡村菌业专家”“全国食用菌产业脱贫攻坚新闻人物”“河南省优秀食用菌人才”“嵩县乡土专家”等荣誉称号，并被纳入中国菌业专家人才库，为嵩县食用菌产业发展、群众脱贫致富做出突出贡献。

　　“赤松茸长得像松茸，但比松茸平价许多，是一种健康珍稀名贵食用菌类，被誉为‘菌中之王’。”石灵水介绍，赤松茸营养价值丰富，具有色美、味鲜、嫩滑、爽脆等特点，在一些大城市里深受追捧。

　　记者在段坪村野胡沟食用菌合作社内看到，村民们正将新鲜的赤松茸挑了又捡，打包进箱。为了助力乡贤返乡创业，最大限度降低菇农损失，请您力所能及伸出援手，帮助菇农解困，他们也将把优质优惠的赤松茸给您快递到家。您在品尝珍馐美馔的同时，也送出了一份爱心！有帮助意向的单位、个人，可与合作社直接联系：石灵水13083655333。（洛报融媒·洛阳网记者 邱明 通讯员 罗孝民 赵明辰 文/图）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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