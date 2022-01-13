“五一”期间，穿汉服游洛阳考古博物馆有好礼

今日，记者从洛阳市考古博物馆获悉，为庆祝“洛阳孟津黄河河道汉墓考古成果展”开展，五一期间，凡穿汉服入馆的游客，可获赠精美礼品一份。

今日，记者从洛阳市考古博物馆获悉，为庆祝“洛阳孟津黄河河道汉墓考古成果展”开展，“五一”期间，凡穿汉服入馆的游客，可获赠精美礼品一份。

2020年年底，一则“孟津黄河滩惊现空心砖墓”的消息引发全网关注。不可思议的墓葬选址，让网友和考古学家都倍感诧异，在“事死如事生”的古代，谁会把自己的墓葬置于河道之内，遭受河水冲刷？

为了揭开事情的真相，洛阳市文物考古研究院的考古工作者于2021年年初，趁着短暂的黄河枯水期，对这片墓葬群开展了抢救性考古发掘工作，逐渐揭开了事件的真相。

“洛阳孟津黄河河道汉墓考古成果展”分为“墓群惊现”“社会聚焦”“抢救发掘”“考古遗迹”“周边勘察”“科技助力”六个单元，参展文物共计58件，全面展现了考古发掘过程及最新考古研究成果。

洛阳考古博物馆位于隋唐洛阳城遗址南城墙西段，疫情防控期间，该馆实行网络实名预约参观，每天限额600人。您可在“考古洛阳”微信公众号预约观展，也可凭预约码、健康码、行程卡入馆参观。(洛报融媒·洛阳网媒记者 刘嘉仪 文/图)