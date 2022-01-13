江凌与中国新高教集团董事长李孝轩举行工作会谈

21日，市委书记江凌与来洛考察的中国新高教集团董事长李孝轩一行举行工作会谈。双方就加快洛阳科技职业学院建设发展进行深入交流。

21日，市委书记江凌与来洛考察的中国新高教集团董事长李孝轩一行举行工作会谈。双方就加快洛阳科技职业学院建设发展进行深入交流。

江凌对中国新高教集团支持和参与洛阳职业教育发展表示感谢。双方一致认为，开启现代化建设新征程，推动制造业、服务业发展上水平，亟需培养造就一大批高素质技术技能人才，职业教育发展前途广阔、大有可为。下一步，双方将牢牢把握国家大力发展现代职业教育的重大机遇，持续深化务实合作，共同把洛阳科技职业学院办好，积极探索具有引领性的现代职业教育发展新路子；瞄准技术变革和产业转型方向，深化产教融合、校企合作，推动校企共建共管产业学院、企业学院，加快形成紧密对接产业链创新链的专业体系，与时俱进培养具有工程理念和素养的高端技能型人才；围绕“建双高、升本科、办高水平职业技术大学”目标，深入推进育人方式、办学模式、管理体制、保障机制改革，加快推动职业教育内涵式高质量发展；落实立德树人根本任务，探索建立学院书院双轨并行的育人体系，推动思想政治教育融入日常、与技术技能培养互促并进，着力为洛阳高质量发展提供有力人才和技能支撑。

贺敏、宗国明、刘茂钦等参加会谈。(洛报融媒·洛阳网记者 白云飞)