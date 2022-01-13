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4月7日洛阳牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.06 16:49

　　唯有牡丹真国色，花开时节动京城。目前，全市牡丹观赏园露地自然花期牡丹陆续开放，牡丹观赏园内丁香、碧桃、榆叶梅、棣棠等百花齐放。

　　王城公园：全园共有约220多个品种牡丹成片开放，开花牡丹约占本园牡丹的33%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、王城春早观赏区。其中盛开的牡丹品种有狮子头、香玉、酒醉杨妃、姚黄等；初开的牡丹品种有芳纪、旭港、雏鹅黄、富贵满堂等。园内棣棠、碧桃、丁香等争妍斗艳。

王城公园沉香楼 雪映桃花

　　隋唐城遗址植物园：全园共有210多个品种牡丹成片开放,开花牡丹约占本园牡丹的23%。主要分布在九色园、百花园、科技园。其中盛开的牡丹品种有琉璃冠珠、藏枝红、二乔等；初开的牡丹品种有荷花迎日、彩绘、黑海撒金等。另外，千姿牡丹园万余株垂枝桃、菊花桃、碧桃等正值盛花期。海棠园万余株火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等盛开。

隋唐城遗址植物园九色园 二乔

　　中国国花园：全园共有约220个品种牡丹成片开放，开花牡丹约占本园牡丹的25%。主要分布在秋翁遇仙亭、留芳园、唐风隋影广场周边。其中盛开的牡丹品种有银红巧对、宫样妆、明星、琉璃冠珠等；初开的牡丹品种有红宝石、二乔、岛锦、霓虹焕彩等。园内樱花、海棠、紫荆、棣棠等桃李争艳。

中国国花园唐风隋影广场 黑海撒金

　　国家牡丹园：全园共有约50个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园广场东、九色台。其中盛开的牡丹品种有明星、朱砂垒、太平红、洛阳红、如花似玉、彩绘等；初开的牡丹品种有二乔、鲁粉、百园红霞、迎日红、鲁菏红、小桃红等。园内紫藤、碧桃、樱花、榆叶梅、连翘、海棠、丁香等竞相开放。

　　西苑公园：全园共有约120个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的66%。主要分布在公园北门牡丹观赏区、人工湖南侧牡丹观赏区、瀛洲山上、大门口牡丹观赏区。其中盛开的牡丹品种有洛阳红、丹凤白、雪映桃花、二乔、桃花飞雪、岛锦等；初开的牡丹品种有彩绘、银红巧对、珊瑚台、种生红等。园内碧桃、丁香、西府海棠、樱花等争奇斗艳。

　　牡丹公园：全园共有80余个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的55%。主要分布在假山东牡丹观赏区、古牡丹园、廊架。其中盛开的牡丹品种有肉芙蓉、二乔、赵粉、迎日红等；初开的牡丹品种有雨后风光、金桂飘香等。园内海棠、碧桃、樱花等竞相绽放。

　　洛阳郁金香牡丹园：园内种生红、朱砂红、凤丹白、种生紫、洛阳红等品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的10%，主要分布在牡丹东区。园内郁金香、早樱等竞相绽放。

　　2022年牡丹花情预报小组

　　2022年4月6日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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