4月6日牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹已进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹已进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

中国国花园：全园共有约150个品种牡丹成片开放，开花牡丹约占本园牡丹的21%。主要分布在秋翁遇仙亭、留芳园、唐风隋影广场周边。其中盛开的牡丹品种有迎日红、丹凤白、景玉、二乔、鲁粉等；初开的牡丹品种有白雪塔、新岛辉、紫蓝魁等。园内樱花、海棠、紫荆、棣棠等争妍斗艳。

中国国花园唐风隋影广场 蓝月亮

王城公园：全园共有约200多个品种牡丹成片开放，开花牡丹约占本园牡丹的30%。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区、王城春早观赏区。其中盛开的牡丹品种有墨楼争辉、香玉、姚黄、明星等；初开的牡丹品种有芳纪、旭港、荷花绿、琉璃冠珠等。园内棣棠、碧桃、丁香等百花争艳。

王城公园沉香楼 金星雪浪

隋唐城遗址植物园：全园共有150多个品种牡丹成片开放,开花牡丹约占本园牡丹的20%。主要分布在九色园、百花园。其中盛开的牡丹品种有姊妹游春、梨花粉、富贵满堂、杏花春雨等；初开的牡丹品种有种生红、墨楼争辉、霓虹焕彩等。另外，千姿牡丹园万余株垂枝桃、菊花桃、碧桃等正值盛花期。海棠园万余株火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等盛开。

隋唐城遗址植物园水景园 蓝月亮、富贵满堂

国家牡丹园：全园共有约45个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园广场东、九色台。其中盛开的牡丹品种有层中笑、明星、太平红、洛阳红、如花似玉、彩绘等；初开的牡丹品种有鲁粉、百园红霞、迎日红、鲁菏红、小桃红等。园内碧桃、樱花、榆叶梅、连翘、海棠、丁香等竞相绽放。

西苑公园：全园共有约35个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的39%。主要分布在公园北门牡丹观赏区、人工湖南侧牡丹观赏区、瀛洲山上。其中盛开的牡丹品种有洛阳红、丹凤白、雪映桃花、二乔、桃花飞雪等；初开的牡丹品种有彩绘、银红巧对、岛锦、种生红等。园内碧桃、丁香、西府海棠、樱花等竞相绽放。

牡丹公园：全园共有30余个品种牡丹开放，开花牡丹约占本园牡丹的30%。主要分布在假山东牡丹观赏区、古牡丹园、廊架。其中盛开的牡丹品种有二乔、赵粉、凤丹紫、迎日红、墨海金屑等；初开的牡丹品种有冰罩蓝玉、青山贯雪、肉芙蓉、洛阳红等。园内海棠、碧桃、樱花等桃李争艳。

2022年牡丹花情预报小组

2022年4月5日