洛阳所有博物馆暂时闭馆

今日，记者从洛阳市文物局获悉，洛阳市所有博物馆从4月3日起暂时闭馆，开馆时间另行通知。

今日，记者从洛阳市文物局获悉，洛阳市所有博物馆从4月3日起暂时闭馆，开馆时间另行通知。

在此期间，您可登录“东方博物馆之都”微信公众号，观看线上展览。

截至目前，“东方博物馆之都”线上平台汇集全市102家博物馆线上数字化内容，线上展览40余个，语音讲解1400余条，视频(直播)内容60余条，实现了洛阳市博物馆信息在线查阅。(洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 文/图)