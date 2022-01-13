定鼎门遗址博物馆：沉浸式品读千年丝路繁华

脚印、车辙印、骆驼蹄印......1日下午，记者来到定鼎门遗址博物馆，在门址南侧展示的唐代路面旁，看着眼前一处处清晰的历史印迹，千年前丝绸之路上奔忙的阵阵驼铃，仿佛就在耳边响起。

脚印、车辙印、骆驼蹄印......1日下午，记者来到定鼎门遗址博物馆，在门址南侧展示的唐代路面旁，看着眼前一处处清晰的历史印迹，千年前丝绸之路上奔忙的阵阵驼铃，仿佛就在耳边响起。

据了解，定鼎门遗址博物馆是隋唐洛阳城大遗址保护展示工程中正式开工建设的第一个工程，是隋唐洛阳城的主入口和重要街区遗址。2014年，隋唐洛阳城定鼎门遗址列入丝绸之路世界文化遗产名录，其独特的郭城门形制，展现了隋唐都城城市文化的礼制特征及强大影响力，是洛阳作为丝绸之路鼎盛时期东方起点城市的代表性遗存，是亚欧多元文明与文化交流的真实见证。