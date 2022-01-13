清明假期，洛阳各博物馆线上活动等您参与

1日，记者从洛阳市文物局获悉，清明假期，洛阳市各博物馆将推出两场“云课堂”和48个线上展览。市民可以足不出户随时领略文物魅力，品味河洛传统文化，倾听文物背后的历史文化故事，感受“东方博物馆之都”的独特魅力。

1日，记者从洛阳市文物局获悉，清明假期，洛阳市各博物馆将推出两场“云课堂”和48个线上展览。市民可以足不出户随时领略文物魅力，品味河洛传统文化，倾听文物背后的历史文化故事，感受“东方博物馆之都”的独特魅力。

洛阳博物馆

活动名称：洛博云课堂清明特辑——清明意茶韵

活动时间：4月5日9:00

活动内容：茶乃国饮，距今已有四千七百多年的历史。发于神农，闻于鲁周公，兴于唐代，盛于两宋，普及于明清之时，长盛不衰，闻名世界。这个清明节，您可以通过图文、视频相结合的形式了解清明采茶习俗，体验是宋代点茶技艺，品味宋韵文化魅力。

观看途径：登录洛阳博物馆微信公众号观看

二里头夏都遗址博物馆

活动名称：夏代先民的祭祀活动

活动时间：4月5日14:30

内容简介：清明节又称祭祖节，是古人扫墓祭祀、缅怀祖先的重要节日。夏代先民通过祭祀祖先和神灵，以祈求保佑风调雨顺、国家昌盛、征战凯旋等。清明节期间，该博物馆将为大家讲述夏代先民的祭祀礼仪、器物、意义等。

观看途径：二里头夏都遗址博物馆将会通过微博、抖音、快手等网络平台进行现场直播

除此之外，您可登录“东方博物馆之都”微信公众号，观看线上展览。截至目前，“东方博物馆之都”线上平台汇集全市102家博物馆线上数字化内容，线上展览40余个，语音讲解1400余条，视频(直播)内容60余条，实现了全市博物馆信息查阅。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 通讯员 杨中阳 文/图）