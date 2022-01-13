4月3日洛阳牡丹花情预报

目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹已进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 目前，全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹已进入盛花期，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。 中国国花园西门假山后 洛阳红 中国国花园：全园共有约60个品种成片牡丹开放，主要分布在秋翁遇仙亭、留芳园，唐风隋影广场周边。其中盛开的牡丹品种有黑海撒金、银红巧对、洛阳红等；初开的牡丹品种有种生红、藏枝红、蓝月亮等。园内海棠、紫荆、棣棠等竞相绽放。 王城公园沉香楼 桃李争艳 王城公园：全园共有60多个品种成片牡丹开放，主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区。其中盛开的牡丹品种有锦袍红、银红巧对、群乌、景玉等；初开的牡丹品种有朱砂垒、二乔、明星、姚黄等。园内巨紫荆、西府海棠、樱花等争奇斗艳。 隋唐城遗址植物园九色台 洛阳红、二乔 隋唐城遗址植物园：全园共有100多个品种成片牡丹开放，主要分布在九色园、百花园。其中盛开的牡丹品种有二乔、蓝月亮、紫蓝魁、洛阳红等；初开的牡丹品种有明星、迎日红、荷花绿、景玉等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、菊花桃、碧桃等万余株正值盛花期；海棠园内火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等万余株海棠盛开。 国家牡丹园：全园共有约30个品种牡丹开放，主要分布在南园牡丹展览馆、凤丹林、北园广场东、九色台。其中初开的牡丹品种有层中笑、明星、太平红、洛阳红，豆绿、如花似玉、彩绘等。园内碧桃、樱花、榆叶梅、连翘、海棠、丁香等竞相绽放。 2022年牡丹花情预报小组 2022年4月2日