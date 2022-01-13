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4月2日洛阳牡丹花情预报
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.04.01 19:43

　　2022年洛阳赏花游园活动已于4月1日正式开始。

　　目前，洛阳全市牡丹观赏园人工调控花期牡丹连片开放，露地自然花期牡丹早开品种陆续开放。牡丹观赏园内紫荆、碧桃、海棠、樱花等姹紫嫣红。

　　隋唐城遗址植物园：全园共有80多个品种成片牡丹开放。主要分布在九色园、百花园。主要品种有珊瑚台、紫蓝魁、赵园粉等；初开品种有杨山牡丹、鲁粉、观音面、丛中笑等。另外，千姿牡丹园垂枝桃、菊花桃、碧桃、早樱等1万余株正值盛花期。海棠园的火焰海棠、绚丽海棠、王族海棠等1万余株海棠盛开。

隋唐城遗址植物园(洛阳红)

　　中国国花园：全园共有40多个品种成片牡丹开放。主要分布在秋翁遇仙亭、留芳园、唐风隋影广场周边。主要品种有凤丹白、赵粉、二乔、肉芙蓉等；初开的牡丹品种有景玉、彩绘、粉中冠等。

中国国花园(黑海撒金)

　　王城公园：全园共有约45个品种成片牡丹开放。主要分布在沉香楼观赏区、牡丹仙子观赏区。主要品种有彩绘、红珠女、银红巧对、霓虹焕彩、景玉等；初开品种有卷叶红、明月花、二乔、明星、姚黄等。园内丁香、西府海棠、樱花等竞相绽放。

洛阳市王城公园沉香楼周边(彩绘)

2022年牡丹花情预报小组
2022年4月1日
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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