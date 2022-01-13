洛阳市少儿图书馆闭馆期间，读者可免费使用这些数字资源

记者刚刚从洛阳市少儿图书馆了解到，该馆暂停对外开放期间，为了让洛阳市民和网友更好地享受亲子阅读时光，专门为读者免费开放丰富的在线数字资源。
记者刚刚从洛阳市少儿图书馆了解到，该馆暂停对外开放期间，为了让洛阳市民和网友更好地享受亲子阅读时光，专门为读者免费开放丰富的在线数字资源。
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通过以下两种途径，即可免费享受多种数字资源：
1.在微信搜索并关注“洛阳市少年儿童图书馆”微信公众号、在对话框打开微服务大厅，即可免费使用数字资源。
2.打开浏览器搜索“洛阳市少年儿童图书馆”官方网站或输入www.lyssnettsg.cn，点击数字图书馆—数字资源，即可免费使用数字资源。
(洛报融媒·洛阳网记者 仝景菁 通讯员 宁莉 文/图)
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