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洛阳与俄罗斯友城陶里亚蒂市举行友好交流视频连线会议 徐衣显出席并致辞
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.03.31 08:18

　　昨日下午，应俄罗斯陶里亚蒂市函邀，市长徐衣显与陶里亚蒂市市长尼古拉·润特等相聚“云”端，就防疫、经贸、教育、产业、文化等领域进行线上视频交流探讨，为加强两市务实合作深入交换意见。

　　徐衣显首先感谢尼古拉·润特为牡丹文化节发来祝贺视频，简要介绍了洛阳经济社会发展情况，并回顾了两市友好交往的成效。他说，洛阳和陶里亚蒂同为制造业大市和文化名城，在经贸、产业、科技、人文、教育等诸多领域有着广阔的合作空间。自2000年正式缔结为友好城市以来，两市之间开展了丰富多样的交流活动，促进了共同发展。特别是在共同抗击新冠肺炎疫情中，两市守望相助、共克时艰，充分体现了深厚的友城情谊，生动诠释了人类命运共同体理念。

　　徐衣显指出，和平与发展仍然是时代主题，洛阳在习近平外交思想指引下，将充分发挥“五区联动”等优势，坚定不移扩大对外开放，愿与陶里亚蒂市携手同行，借助“一带一路”建设机遇，立足各自特点优势，互学共鉴、互利共赢，全面加强深层次、多领域务实合作，共同推动交流合作渠道更加畅通、平台更加多元、内容更加丰富，合力打造中俄地方合作的新典范、新亮点。

　　尼古拉·润特表示，陶里亚蒂市十分珍惜与洛阳的友城关系，非常感谢在疫情期间洛阳向陶里亚蒂市捐赠了防疫物资，陶里亚蒂人民会铭记洛阳人民的友好情谊，非常期待与洛阳在防疫、教育、科技、经贸、人文等更多领域加强线上线下交流合作，以两市友好合作持续深化促进中俄人民友谊代代相传。

　　从“面对面”到“云对云”，为常态化疫情防控下国际友城间同舟共济、携手发展提供了新契机。此次活动在2022年年初即开始按程序筹备，旨在通过开展视频连线促进友城间常态化机制沟通，推动两市各项交流走深走实。

　　李新建参加活动。(洛报融媒·洛阳网记者 智慧)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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