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洛阳各县区出台细化举措 加快建设青年友好型城市
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.22 08:22
20日，洛龙区青年驿站迎来首批入住青年。洛龙区委组织部、共青团洛龙区委为青年送上“大礼包”，包括青年就业创业政策及信息、生活指南、求职创业技巧、青年驿站调查问卷等。洛报融媒·洛阳网记者 李冰 通讯员 谢芳 邵睿 摄

　　近日，我市洛龙区、西工区青年驿站陆续投用，不少来洛求职的青年入住。截至目前，全市共建成21个青年驿站，提供床位1500余张，为来洛、回洛青年就业创业提供有力支持。

　　今年我市的《政府工作报告》提出，要加快建设青年友好型城市。按照计划，今年我市将组织创业培训1.5万人次，争取1万名大学生留洛工作。为此，各县区正大力实施青年安居保障工程，计划全年投放青年公寓1万套，建成中心城区青年驿站20个。同时，各县区结合自身特色积极实施社交消费赋能工程，通过建设青年友好型街区、开发城市夜游精品路线等，构建“15分钟休闲圈”，更好地满足青年消费需求。围绕“青年”这一主题，各县区经济工作会议纷纷出台具体举措，助力我市青年友好型城市建设全面起势。

　　锚定建设青年友好型城市先行区的目标，洛龙区委经济工作会议提出，将实施“十百万”工程，落实“青年友好型城市先行区20条”“洛龙英才计划(2021—2025)”，实施柔性引才，全面落实安家支持、配偶就业、子女就学等待遇；每年引进高层次人才10人以上、专家型人才100人以上等。目前，洛龙区已建成投用2座青年人才公寓、3个青年驿站，为前来就业的青年提供住房保障。

　　按照老城区委经济工作会议部署，该区将围绕青年需求，开展创业培训“马兰花计划”，重点打造青年“双创”孵化场所10个以上，为青年提供就业创业支持；提供保障性租赁住房400套以上，投放青年人才公寓84套，建成青年驿站2个；出台“吃、行、游、玩、赏、买”全方位促消费举措，丰富青年休闲娱乐生活；建设一两个夜间城市书房试点、9个“青年之家”，全方位提升城市功能与青年发展的契合度。

　　偃师区委经济工作会议透露，将实施打造优秀青年人才集聚区行动，进一步完善“租售补”一体化青年安居保障体系；加快特色街区商圈建设，建设一批“青年主题公园”“青年林”“青年活动基地”，打造时尚潮流消费街区和更多“网红打卡地”，进一步满足青年消费需求。

　　宜阳县正规划建设一批智慧岛创新社区，更好地集聚人才、金融、专业服务等要素，为青年提供施展才能的创新型平台。同时，宜阳县委经济工作会议提出，要推动洛阳华富商学院、宜阳县技工学校与县内企业合作共建“企业产业学院”，把青年人才培养落到产业上；试点建设一批青年友好型街区，打造青年主题游园等，构建时尚潮流消费圈。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君)
[ 责任编辑：唐好优 ]
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