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强强联手！洛阳青年友好型城市建设增添“北大动力”
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.27 19:59

　　27日，记者从洛阳高新技术产业开发区获悉，近日举行的“新时代、新青年、新创客”北大创业大讲堂洛阳站活动，正式发布并启动“北京大学创业训练营携手洛阳大学科技园赋能洛阳青年友好型城市服务计划”(下文简称“计划”)，为洛阳青年友好型城市建设增添“北大动力”。

　　此次活动由洛阳高新技术产业开发区主办，北大创业训练营、洛阳国家大学科技园承办。根据计划，北京大学创业训练营将与洛阳国家大学科技园结成战略合作伙伴，整合双方丰富的导师、项目、大企业合作伙伴、企业服务、园区空间、创业投资、创新创业云平台等核心资源，以促进“建设洛阳青年友好型城市”为核心宗旨，通过集聚高层次青年创新创业人才、共享高水平青年创新创业平台、提供高品质创新创业服务等核心策略，助力洛阳建设富有特色、充满活力的青年创新创业体系。

　　未来洛阳高新区也将围绕青年友好型城市建设，与北京大学创业训练营导师团建立长效的联络和合作机制，在资源共享、协作交流、协同创新等方面不断深化合作，更好地吸引青年、集聚青年、成就青年，从而吸引更多高层次应用型人才和优质项目落户洛阳高新区，共同推动全市高质量发展。

　　北京大学创业训练营成立于2012年，是由北京大学校友会发起建设的全公益开放创业教育平台，依托北京大学的教育资源、研究资源、校友资源，通过实战与行业理论相结合的创业培训、全链条的创业孵化，为创业者提供理论、技术、资金、场所等全方位的服务与支持。（洛报融媒·洛阳网记者 陈曦 通讯员 汪冰冰 化雅楠）
[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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