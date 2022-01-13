经济适用房名额转让？这“好事”千万别信！

近日，洛阳市住房保障和房产服务中心官方网站发布《经济适用住房项目防诈骗提醒》，想要认购经适房的洛阳人快看看！

近日，洛阳市住房保障和房产服务中心官方网站发布《经济适用住房项目防诈骗提醒》，想要认购经适房的洛阳人快看看！ 近日，洛阳市住房保障和房产服务中心官方网站发布《经济适用住房项目防诈骗提醒》，想要认购经适房的快看看！ 近期住房中心多次接到群众反映：有不法分子利用“幸福城”、“绿洲花园”经适房项目进行诈骗。现我中心再次发布防诈骗提醒如下： 一、幸福城项目 “幸福城”经济适用住房项目位于高新区武汉路东侧，共建设8栋高层，其中住宅面积为121438.37平方米,建设经济适用住房1229套，已于2020年12月交付使用。 2019年9月10日，该项目在市电视台采取电脑公开摇号的方式分配完毕，共摇出有效号家庭564户，备选号家庭30户。 经“两审一公示”，有24户有效号家庭退出或放弃“幸福城”经适房购买资格，退出房源24套。2020年5月15日，退出房源向备选号家庭分配完毕，分配过程由住建局纪检组全程监督。 按照2018年6月26日市政府《会议备忘》要求，1#、2#、3#、5#楼共656套住房，由高新区管委会负责作为郑卢高速九都西路连接线与西环路互通立交桥工程安置房。 按照政府《会议备忘》，1#、2#、3#、5#楼应属高新区安置房，不再对外公开分配。 二、绿洲花园项目 “绿洲花园”(原周山新城)保障性住房项目位于洛阳市高新区木棉路，南区5-10号楼612套经适房于2021年12月交付使用。 2020年1月16日，该项目在市电视台经公开电脑摇号分配完毕，共摇出有效号家庭612户，备选号家庭20户。 经“两审一公示”，有15户有效号家庭退出或放弃“绿洲花园”经适房购买资格，退出房源15套。2020年11月23日，退出房源向备选号家庭分配完毕，分配过程由住建局纪检组全程监督。 接群众举报，犯罪分子以经济适用房名额转让为由进行诈骗。 为此，住房中心将以上2个项目具体情况广而告之，请广大市民不要听信谣言、私自转让，谨防上当受骗，如发现虚假信息请及时向公安机关报案。 2022年3月27日 ⑥