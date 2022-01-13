洛阳通报5个城市区全员核酸检测结果

根据省新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我市于3月25日在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城市区开展了新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练。

根据省新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我市于3月25日在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城市区开展了新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练。 洛阳市新冠肺炎疫情防控指挥部

关于涧西区等5个城市区全员核酸检测结果的通告 根据省新冠肺炎疫情防控指挥部部署要求，我市于3月25日在涧西区、西工区、老城区、瀍河区、洛龙区5个城市区开展了新冠肺炎疫情防控应急处置实战演练。 在广大群众的有力支持配合下，5个城市区全员核酸检测工作已顺利完成，检测结果全部为阴性。 当前疫情防控形势依然严峻复杂，广大群众要克服麻痹松懈思想和侥幸心理，自觉服从防控要求，主动配合防控措施，全面加强个人防护，坚决阻断疫情传播。 2022年3月26日