《洛阳》邮票珍藏册首发 包含洛阳牡丹、龙门石窟、老君山等元素

24日下午，《洛阳》邮票珍藏册线上首发仪式在洛阳市邮政分公司举办，仪式在中国集邮邮票百科和中国邮政商城线上平台同步直播。

24日下午，《洛阳》邮票珍藏册线上首发仪式在洛阳市邮政分公司举办，仪式在中国集邮邮票百科和中国邮政商城线上平台同步直播。

《洛阳》邮票珍藏册由著名设计师黄建华设计，整套邮册色调古朴厚重，以虚实融合为背景，将素描、剪影、绘画、实景图片有机结合，呈现洛阳牡丹、龙门石窟、白马寺、玄奘、洛神赋、老君山、第一拖拉机制造厂等最具代表性的洛阳元素。

记者获悉，该套邮册精心选取了中华人民共和国成立以来发行的洛阳元素特种邮票7套28枚，以邮票这一艺术形式，记录时代变迁、见证洛阳经济文化发展，以精品力作向党的二十大献礼。

近年来，洛阳邮政利用独特的网络优势和媒体资源优势，抢抓文创产业风口，深挖地方历史文化、人文风情和自然风光的创新与传承，深耕集邮文创产品开发、集邮文化活动开展、集邮客群培养，先后申报发行了《千姿牡丹》《花开五洲》《富贵双联》《丝路花都》《古今辉映洛阳城》等系列邮品，使集邮成为对外传播洛阳故事、介绍洛阳地域特色、推广洛阳旅游的使者，有力地推动了历史文化传承与经济社会协调发展，成为洛阳积极助力文旅文创融合发展的生力军。(洛报融媒·洛阳网记者 余子愚 文/图 通讯员 陈肖晓)