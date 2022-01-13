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洛阳把监督推动领导干部廉洁家风建设纳入“治未病”工作操作办法
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.24 08:39

　　讲一讲家史、谈一谈家训、立一立家规、正一正家风，今年春节期间，我市广大党员干部运用多种形式涵养良好家风。

　　涵养家风，是防患于未然的有效手段。《洛阳市纪委监委监督预防“治未病”工作操作办法(试行)》(简称《操作办法》)，对此予以了进一步明确。如今，良好家风已经成为党员干部抵御贪腐的“防火墙”、砥砺初心使命的“磨刀石”、“治未病”的良方。

　　推动廉洁家风建设常态化

　　“廉洁过节提醒卡我带回来了，其中的内容不仅我要严格遵守，还要带家人认真学习。”今年春节期间，老城区西南隅街道党工委副书记、纪委书记马宁与家人共同学习市纪委监委关于春节期间“十个严禁”的规定，并重温家规家训，他说，这是家里的“规定动作”，已经成为常态。

　　“推动廉洁家风建设常态化，才能收到‘治未病’的效果。”市纪委监委相关负责人说，《操作办法》对纪检监察机关推动廉洁家风建设常态化进行了详细规定。《操作办法》明确，纪检监察机关要制订印发推动领导干部廉洁家风建设工作方案，监督推动领导干部个人有关事项报告家属签字、聘请家属担任“廉洁家风监督员”等措施落实。同时，相关部门还要在每季度对领导干部的廉洁家风建设情况进行抽查。

　　近年来，我市纪检监察机关持续把做好党员干部廉洁家风建设工作作为监督预防“治未病”的重要抓手，抓谋划、抓重点、抓常态，督促全市党员干部注重家风建设，形成了以廉洁家风带动党风政风的良好氛围。

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[ 责任编辑：唐好优 ]
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