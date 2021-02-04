洛阳举行企业投资项目承诺制改革首场“路演”

21日下午，一场特殊的“路演”在市党政办公大楼一间会议室举行。只是，“路演”的主角不是企业，而是政府各相关部门。

21日下午，一场特殊的“路演”在市党政办公大楼一间会议室举行。只是，“路演”的主角不是企业，而是政府各相关部门。

“之前，各部门跟企业都已经对接过，我先把佛光特种电能源和高端装备制造基地项目承诺制改革工作的各项任务再梳理一遍。”在市发改委相关负责人的主持下，“路演”开始了。

第一部分是开发区管理机构提供统一服务，不需要企业办理的事项有5项。

第二部分是政府实施区域评估，企业共享评估成果的有5项。

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主持人梳理后，市环保局、住建局、自然资源规划局、文物局、水利局、气象局等相关委局负责人悉数发表意见，并认领任务，保证按时间节点完成。

佛光特种电能源和高端装备制造基地项目位于伊滨区，总投资约12亿元，主要建设智能生产联合厂房、计量中心、检测中心、科研综合楼等。目前，该项目范围内已完成苗木迁移和附属物清理工作，并进行了第一次环评报告公示。