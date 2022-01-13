洛阳市级示范性青年驿站正式揭牌

昨日，我市市级示范性青年驿站东山华悦酒店正式揭牌。市委常委、组织部部长何伟出席揭牌仪式并讲话。

昨日，我市市级示范性青年驿站东山华悦酒店正式揭牌。市委常委、组织部部长何伟出席揭牌仪式并讲话。

何伟指出，高标准打造一批青年驿站是市委建设青年友好型城市的重要部署，也是我市引才留才的重要举措。市级示范性青年驿站为全市青年驿站建设树立了标杆、打造了样板。要始终坚持问题导向、需求导向，及时了解、精准掌握青年人才的实际需要，逐步建设完善功能全、服务好、特色多的青年驿站。青年驿站酒店方要尽其所能让青年住得安心、住得舒心、住得暖心；青年驿站运营方要积极探索稳定高效的青年驿站沟通联系机制，让服务更加优质贴心；各有关单位要分工负责，通力配合，凝聚合力，高标准、高质量推进青年驿站建设。要以青年驿站建设为契机，全力推进青年友好型城市建设，更好服务青年、凝聚青年，让洛阳成为一座吸引青年、留住青年、成就青年的青春活力之城，为“建强副中心、形成增长极，在现代化建设新征程中重振洛阳辉煌”贡献青年力量。

东山华悦酒店位于洛龙区，是目前我市唯一的市级示范性青年驿站，共提供60张床位，还配备小型书吧等休闲场所。截至目前，我市共建成21个青年驿站，已陆续揭牌投用，共提供床位1500余张。(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 通讯员 张宇果)