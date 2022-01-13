基础设施完备、居住环境舒适，记者带你了解洛龙区这3个青年驿站【视频】

洛阳市青年驿站已陆续揭牌投用，此次洛龙区共建设3个青年驿站，分别位于城市便捷酒店、悠悠时尚酒店和白玉兰酒店，目前已有多名来洛求职青年人才免费入住。

洛阳市青年驿站已陆续揭牌投用，此次洛龙区共建设3个青年驿站，分别位于城市便捷酒店、悠悠时尚酒店和白玉兰酒店，目前已有多名来洛求职青年人才免费入住。21日，记者走访这3家青年驿站，详细了解其配套设施和周边环境。

城市便捷酒店(洛阳市府店)位于洛龙区定鼎门街与展览路交叉口东北角的宝龙3期C座，酒店大门外已张贴“青年驿站”相关标识牌。此处青年驿站房间主要集中于8楼、25楼、26楼以及27楼，共有92间房间，118个床位。该驿站所提供房间以双床房为主，打开房间门，入目便是原木的家居装饰，阳光从飘窗倾洒进来，温暖又清爽。从窗口向外望去，可以看到楼下的便利店、水果店和美食店等。

来到位于洛龙区定鼎门街与牡丹大道交叉路口的洛阳悠悠时尚酒店，记者看到，周边有快餐店、小吃店等各类商店，可满足入住青年的基本生活需求。该驿站房间以双床房为主，房间采光良好，基础设施完备，整体装修风格十分简洁。据悉，该酒店共划拨90个床位供青年驿站使用。

在位于洛龙区厚载门街与太康路交叉口的白玉兰酒店(洛阳市政府龙门高铁站店)，周围商超、饭店一应俱全。一进酒店大门，便有一个智能机器人前来迎接，它还身兼“外卖员”的职责，负责将楼下的外卖送到入住人员的房间门口。此处青年驿站房间分布在2至5楼，共提供57个床位，包括两种大床房以及双床房三种房型。房间内装修风格简约时尚，每个房间都配备有小度智能音箱，可通过语音控制全房间电器开关，还配备空气净化器，为入住青年提供便捷、舒适的居住环境。（洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图/视频 通讯员 王璐）