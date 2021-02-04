洛阳的青年驿站怎么样？首位入住青年告诉你！

“设施完备，服务态度也很好，这次入住体验很棒！”16日上午，说起前几天入住青年驿站的感受，电话里的崔骁连声称赞。

“设施完备，服务态度也很好，这次入住体验很棒！”16日上午，说起前几天入住青年驿站的感受，电话里的崔骁连声称赞。

今年24岁的崔骁家住洛阳市嵩县，是甘肃政法大学社会工作专业的在读研究生。刚过完年，他收到了洛阳市洛龙区一家单位的面试通知。“从我家到洛龙区将近两个小时，住酒店又不划算。”崔骁告诉记者，当时的他有些犹豫去不去参加面试。

“我在洛阳日报上看到全市正在建设青年驿站，就试着申请了，第二天就通过了审核。”崔骁说，“我有地方住了，可以放心去面试了！”

此次崔骁入住的青年驿站在城市便捷酒店(洛阳市府店)，驿站环境整洁舒适，工作人员服务也十分贴心。“他们还鼓励我调整心态，祝我面试成功，当时感觉很暖心。”崔骁说。

谈及自己的职业规划，崔骁十分坚定：“洛阳青年友好型城市建设给了我们青年人这么多机会和保障，我要抓住时机，争取回到洛阳工作！”

今年1月，我市建成青年驿站21处，床位数量达1500余张，为来洛、回洛青年人才提供免费住宿、社会融入等服务，打造一站式青年人才服务平台。在今年的洛阳市政府工作报告中，将实施青年安居保障工程作为加快建设青年友好型城市的重要举措，明确建成多个中心城区青年驿站，为来洛求职青年提供短期免费住宿。

“即将进入春招高峰期，我们将进一步完善青年驿站的配套设施和相关服务，为来洛、回洛求职的青年人才提供住房保障，缓解他们的就业压力。”共青团洛阳市委有关负责人告诉记者。

据了解，目前，洛阳市中心城区的青年驿站已全部投入使用，符合入住条件的青年可以提前3天至5天登录洛阳市青年驿站网上服务平台(洛阳网、掌上洛阳客户端、洛阳青年微信公众号等)，按照就近原则选择入住站点，填写相关信息，完成注册申请，工作人员会在48小时内发送审核通知。

全市青年驿站地点：

(洛报融媒·洛阳网记者 李雅君 文/图 通讯员 张宇果)