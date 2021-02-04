打造青年驿站 助力伊滨科技新城

日前，记者在位于伊滨经开区(示范区)的玉泉文化商业广场项目建设现场看到，三层梁板混凝土浇筑已完成，施工现场如火如荼，在招商运营中心门口不断有年轻人和青年学子前来咨询，一座服务于青年创新创业、安居安家的青年驿站综合体正呼之欲出。

城市的活力在青年，城市的未来看青年。

日前，记者在位于伊滨经开区(示范区)的玉泉文化商业广场项目建设现场看到，三层梁板混凝土浇筑已完成，施工现场如火如荼，在招商运营中心门口不断有年轻人和青年学子前来咨询，一座服务于青年创新创业、安居安家的青年驿站综合体正呼之欲出。

玉泉文化商业广场项目北邻建设中的中科信息产业园，东靠洛阳师范学院，西向伊滨经开区(示范区)城市核心区，南接职教园区，总建筑面积88000平方米(含地下两层)，规划建设一栋四层的商业综合体，并在东西塔楼分别建设青年创新创业基地、众创空间，以及青年文化交流培训中心和青年公寓等综合服务体，将于2022年6月正式投入使用。

与玉泉文化商业广场遥相呼应的奥林匹克中心东侧，由八栋单体建筑组成的体育人才公寓也已经拔地而起，2022年6月底投用后，除满足省第十四届运动会运动员村保障功能外，将提供500余套面积在80-100平方米的人才公寓作为青年安居工程，服务于青年友好型城市建设。

围绕市委赋予的新定位、新机遇、新平台，伊滨经开区(示范区)党工委、管委会着眼创建“青年友好型城市”，坚持以创新引领发展、以科技赋能产业、以青年汇聚英才，面向洛阳师范学院、洛阳职业技术学院等院校大学生和广大青年创业就业群体，打造集创新孵化、创客空间、青年驿站、技能培训、安居生活、人文交流、活力消费和就业服务于一体的一站式新型科技产业社区，助力伊滨科技产业新城建设。