免费入住！洛阳首家青年驿站挂牌投用【视频】

15日，记者从共青团洛阳市委获悉，洛阳市首家青年驿站——龙门园区青年驿站挂牌投用。

哇！外地青年来洛阳龙门园区参加招聘可免费入住青年驿站啦！

15日，记者从共青团洛阳市委获悉，洛阳市首家青年驿站——龙门园区青年驿站挂牌投用。

青年驿站工程是贯彻洛阳市第十二次党代会精神、建设青年友好型城市的重要举措，由共青团洛阳市委、洛阳市住建局、洛阳市财政局、洛阳市人才办等部门及各县区共同组织实施，重点在青年人才集聚的商圈、园区等地打造一站式青年人才服务平台，为来洛、回洛青年就业人才提供免费住宿、就业指导、社会融入等系列服务，引导来洛人才更快更好地融入洛阳、扎根洛阳、服务洛阳。

龙门园区青年驿站位于龙门古街，距离龙门石窟景区入口仅390米，共有35个房间，房型以园景大床房、园景双床房、禅意大床房、禅意双床房、休闲商务套房为主。