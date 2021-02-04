洛阳这家企业对青年很友好：工作激情澎湃 生活丰富多彩

“元宵出锅喽！”元宵节当天，在国网洛阳供电公司食堂，随着一声高喊，一群青年职工按捺不住喜悦，赶忙接过盛好的汤圆，只见碗里的汤圆黄中带着黑色条纹，像一个个圆滚滚的小老虎，令人胃口大开。

“元宵出锅喽！”元宵节当天，在国网洛阳供电公司食堂，随着一声高喊，一群青年职工按捺不住喜悦，赶忙接过盛好的汤圆，只见碗里的汤圆黄中带着黑色条纹，像一个个圆滚滚的小老虎，令人胃口大开。

为让职工在工作之余度过一个温馨愉快的元宵佳节，国网洛阳供电公司早早就策划了这次“正月十五闹元宵”系列活动，备好食材，组织职工现场制作，还请来专业人士指导他们包出精巧可爱的“虎皮汤圆”。“我之前没有包过汤圆，没想到这么有意思，又掌握了一项新技能！”来自变电运维中心的青年职工殷朋飞说道。