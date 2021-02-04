国网洛阳供电公司：开展应急演练抗击寒潮 迎战元旦保电

随着洛阳市气温的持续走低，12月31日，国网洛阳供电公司组织开展配网导线防覆冰应急演练，检验应急提升防冰抗冰处置能力，全力保障全市客户温暖过冬。这是该公司抗击寒潮、迎战元旦保电的一个缩影。

随着洛阳市气温的持续走低，12月31日，国网洛阳供电公司组织开展配网导线防覆冰应急演练，检验应急提升防冰抗冰处置能力，全力保障全市客户温暖过冬。这是该公司抗击寒潮、迎战元旦保电的一个缩影。

元旦临近，寒潮势头愈加强劲，对用电保障工作提出了更高要求。为降低寒潮天气影响，国网洛阳供电公司早谋划、早部署，全力以赴，打好抗寒保电主动战，保障全市客户安心跨年、温暖过冬。

本次演练为模拟发现配网裸导线覆冰现象并进行消缺处置的全过程演练。发现线路覆冰隐患后，现场工作人员迅速汇报属地单位、公司运检部商定除冰方案。运检部下达除冰命令后，属地单位负责人组织现场工作人员整理装备，布置警示带，做好配网线路紧急消缺现场准备，现场共采取两种方式对线路覆冰进行清理，一是工作人员在地面手持绝缘除冰操作杆对覆冰线路进行清理；二是按照省公司设备部要求，开展暖风机融冰试点，通过自制可调节伸缩支架管道，对覆冰线路持续进行热气流加热，使线路覆冰处温度升高，覆冰融化，从而达到清理覆冰的目的。经过1个小时的演练消缺，工作人员熟练地完成了整个除冰过程，演练取得实效。

下一步，国网洛阳供电公司将持续开展易覆冰线路专项监控，增加线路巡视频率，不断拓展除冰技术手段，确保配网线路的安全稳定运行，牢牢守住民生底线，全力以赴，为居民温暖过冬做好电力保障。(张静、马晓飞、鲍晓婷)④