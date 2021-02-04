洛阳青年人才公寓申请门槛降低 临时落脚可选青年驿站

我市出台措施，提高青年人才租房提取额度、最高贷款额度——青年人才用住房公积金购房最高可贷60万元，家庭租房月提取额最高1200元，单身租房月提取额最高1000元。

我市出台措施，提高青年人才租房提取额度、最高贷款额度——青年人才用住房公积金购房最高可贷60万元，家庭租房月提取额最高1200元，单身租房月提取额最高1000元。

日前，龙门园区青年驿站挂牌成立，地址位于龙门古街，共42个房间，兼有酒店的舒适便捷和民宿的幽静雅致，青年游客和来洛找工作的年轻人有了更优质的临时落脚地，广大青年人才能更好地感知龙门、选择龙门、融入龙门文化创新创意发展。

安居才能乐业。《洛阳市建设青年友好型城市行动方案》(简称《方案》)提出，我市将推出青年安居保障工程，着力完善“租售补”一体化安居服务，为吸引青年人才扎根洛阳提供良好居住条件。

青年人才公寓是实施人才强市战略的重要举措。《方案》提出，要优化青年人才公寓运营模式，实行租补分离，扩大入住范围，市级公寓本科及以上大学毕业生均可申请入住，可以以共有产权模式优惠购买。同时，《方案》还提出，各县区要加大青年人才公寓保障力度，扩大保障范围，给予适当补贴。

今年3月，位于洛龙区宜人东路与尚贤街交叉口的洛阳市青年人才公寓已正式投用，目前提供房源800套，户型分别为120平方米、90平方米、60平方米三种，所有房间均已精装修到位，家具家电齐全，可拎包入住。同时，洛龙区、涧西区等区的人才公寓也纷纷投用，广受青年好评。

此外，《方案》提出要加快保障性租赁住房建设，5年内新筹建5万套70平方米以下的保障性租赁住房，以总量不低于40%的比例，优先供应来洛就业创业的青年大学生；结合全市开发区、科技产业社区建设，配建一定数量的产业社区公寓。同时，着力保障青年租赁住房权益，外地来洛就业创业青年大学生，可优先承租保障性租赁住房，享受1个月到3个月的免租期。实行租售同权，给予承租保障性租赁住房青年与购房人同等的子女入学、医疗等公共服务权益。

当前，我市市区两级正在按尽力而为、量力而行、筹建并举、远近结合的原则，既强化政府保障作用，又积极运用市场化手段，鼓励支持集体经济组织、园区企业、企事业单位、住房租赁企业、房地产开发企业等多种主体，围绕科技产业社区、产业园及周边、轨道交通站点附近和城市建设重点片区，规划布局建设各类小户型保障性租赁住房，为吸引青年人才来洛提供良好居住条件。