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河洛地理：永济渠

您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 经典洛阳 > 河洛荟萃  来源: 洛阳网 2022.02.22 09:48
隋唐大运河永济渠示意图

　　在很多人心目中，隋炀帝杨广好大喜功、骄奢淫逸，正是因为他开凿运河、三征辽东，最终激起民变，葬送了隋王朝的基业。

　　隋王朝的灭亡，确实与三征辽东有关，而兴兵辽东的前提，则是开凿隋唐大运河的北线——永济渠。

　　据《隋书》记载，大业四年(公元608年)，隋炀帝“将兴辽东之役，自洛口开渠，达于涿郡，以通运漕”。两年之后，他又开江南河，南抵余杭(今杭州)。至此，以洛阳为中心的“人”字形隋唐大运河正式形成。

　　大业七年(公元611年)，隋炀帝乘龙舟从江都(今扬州)北上，经通济渠至洛口，渡黄河入永济渠，只用两个月时间就抵达涿郡(今北京)，拉开了三征辽东的序幕。

　　当时，辽东被高句丽占据。高句丽对隋王朝叛服不定，且无人臣之礼，不时侵扰边境。隋炀帝遂在涿郡集结大军，并征发江淮以南的民夫及船只，转运洛口仓、黎阳仓的漕粮至涿郡，“舳舻相次千余里，载兵甲及攻取之具，往还在道常数十万人”。

大沙河流经焦作城区

　　然而，隋炀帝三征辽东以惨败告终，还造成了“耕稼失时，田畴多荒”，农民起义越来越多，直接导致了隋王朝的灭亡。

　　隋亡之后，唐太宗、唐高宗父子再征辽东，也是派大军从洛阳出发，沿永济渠前往涿郡中转，涿郡的军事地位越来越重要。元代之后，北京成为全国的政治、军事及文化中心。

　　据《隋书》等记载，永济渠在河南境内可分为两段。南段为引沁水南达黄河，在洛口与通济渠相接；北段则引丹水、淇水等，并借用了曹操开凿的白沟故道。

　　明代之后，永济渠又称卫河。由于泥沙淤积、黄河改道等原因，它的源头与河道也发生了改变。不过，那些沿岸的运河名城，不会忘记永济渠的故事，承载了关于永济渠的记忆。

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[ 责任编辑：马佳佳 ]
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