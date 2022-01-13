周康王普查洛阳人口 成就“成康之治”

周成王在位22年而崩，其子姬钊继位，是为周康王。周康王是周朝的第三任君主。

周成王在位22年而崩，其子姬钊继位，是为周康王。周康王是周朝的第三任君主。

姬钊在召公、毕公的辅佐下登基，继续推行周成王的政策，平定东夷叛乱，北征略地，西伐鬼方，进一步加强统治。周成王至周康王时期，天下安定，40多年没有使用刑罚，史称“成康之治”。

康王长住洛邑 召公毕公辅佐

周康王继位之后，考虑到洛邑初定，于是长期住在洛邑宫中，现场办公。《史记·周本纪》记载：“成王将崩，惧太子钊之不任，乃命召公、毕公率诸侯以相太子而立之……申告以文王、武王之所以为王业之不易，务在节俭，毋多欲，以笃信临之，作《顾命》。”

周康王当太子时，没能显示出过人的才能，这让其父周成王有些担心。成王恐怕儿子碌碌无为，把祖宗打下来的江山败掉。想到自己当年因有了周公的辅佐而取得不错的政绩，于是，成王给儿子安排了召公和毕公作为辅臣。

普查洛阳人口 重视商族遗民

周康王的个人能力其实相当强，只是没有太早地显露出来。他的很多作为说明了他不是无为之君，而是一个有主见的帝王。

康王继位后，洛阳人口数量，尤其是商族遗民人口数量有所增加。他命毕公重新调查洛阳殷民，这是历史上首次在洛阳进行的人口普查。

康王普查洛阳人口，表明了他经营洛邑的决心和对商族遗民的重视态度。他传旨遍告各诸侯，宣誓要延续文王、武王创下的业绩。一时间，不管是成周洛邑的百姓，还是天下诸侯，都知道他是一位认真而奋发的君主。

据《史记》记载：“故成康之际，天下安宁，刑错四十余年不用。”康王统治时期，国家事务管理得井井有条，经济、文化都很繁荣，社会稳定，国家设立的各种刑具40余年得不到使用。历史上将康王与其父统治末年合称为“成康之治”。

主动进攻鬼方 边境得以稳定

在周康王的治理下，周朝快速发展，但受古代北方游牧族之一的鬼方(大致活动范围在今陕西西北部、山西北部和内蒙古西部)常年侵扰，大周边境很不安定。为了将祖先的事业发扬光大，周康王决定主动出击，剪除这些困扰大周长治久安的力量。

周康王二十五年(公元前996年)，他命令大将盂率军队主动向鬼方发起进攻。经两次大规模作战，周军斩杀鬼方4800多人，俘获首领4名及士兵1.3万多人，还缴获大量车马和牛羊。从此，鬼方被驱逐至远离镐京的开陇和岐周以西，大周西北边境暂安。

周康王一直孜孜不倦地按照既定的方针政策履行他的治国安邦理念，使经济得到快速发展，国库丰裕，百姓安居乐业，社会安定团结，呈现出一派盛世景象。（洛报融媒·洛阳网记者 贾臻 梁笑宇）