洛阳一乡村文化合作社的灯谜 看看你能猜出来不？

“若耶溪边采莲女，笑隔□□共人语。打一花名。”15日，洛阳市洛龙区李楼镇金土地文化合作社的微信群里消息不断，大家猜灯谜、闹元宵，好不热闹。

线下教学

“若耶溪边采莲女，笑隔□□共人语。打一花名。”15日，洛阳市洛龙区李楼镇金土地文化合作社的微信群里消息不断，大家猜灯谜、闹元宵，好不热闹。

洛龙区李楼镇金土地文化合作社以辖区文艺骨干为班底，是一个长期活跃在乡村的文化志愿服务团队，开设有行书、楷书、隶书、国画、素描等8项公益课程。

该合作社负责人刘跃进说：“合作社成员现在有300多人，都是镇上各个社区、村里的。过年的时候大家都忙着招呼亲戚，我们就把活动从线下改为线上，一块热闹热闹。”

元宵节系列活动除猜灯谜外，还有线上作品评比、民俗知识交流等，合作社成员创作与元宵节主题相关的作品、畅谈元宵节传统习俗，并由专业老师进行点评。优胜者还可获得相应奖品。

读唐诗猜名花

●闻说□□早，何如北地春。——孟浩然

●苏台□□节，何处与开樽。——杜牧

●身世岂能遂，□□又已开。——贾岛

●人闲□□落，夜静春山空。——王维

●屋雪凌高烛，□□称远泉。——周贺

●飘泊南庭老，只应学□□。——杜甫

●震维芳□□，宸极众星樽。——韦元旦

●若耶溪边采莲女，笑隔□□共人语。——李白

●世间姿容非娶妇，中庭□□胜松树。——王建

(洛报融媒·洛阳网记者 郭飞飞 通讯员 谢芳 崔璨)(图片由采访对象提供)