洛龙区将实施“十大行动”赋能发展 争当重振洛阳辉煌排头兵

昨日一早，刚刚入住洛龙区炎黄科技园青年人才公寓的梁入心，吃过简餐后乘车赶往单位，开始了新一天紧张的工作。

昨日一早，刚刚入住洛龙区炎黄科技园青年人才公寓的梁入心，吃过简餐后乘车赶往单位，开始了新一天紧张的工作。

春节刚过，洛龙区广大党员干部纷纷立足本职岗位，积极行动起来，结合区委区政府提出的以创新引领发展的“十大行动”，着力打造创新高地、千亿强区、首善之区。

梁入心是洛龙区商务局经贸服务中心的一名工作人员。今年春节前夕，梁入心成为首批入住炎黄科技园青年人才公寓的人员。能拎包入住的优质公寓，令她切实享受到青年友好型城市建设带来的便捷。

春节过后，梁入心更加明显感受到工作节奏的进一步加快。

眼下，洛龙区正在深入贯彻落实市委部署要求，坚持以创新引领发展，努力在建强副中心、形成增长极，重振洛阳辉煌的新征程中争当排头兵。

建设创新高地、千亿强区、首善之区，路径如何选？抓手有哪些？今年侧重点是什么？

洛龙区委明确提出，2022年要实施“十大行动”，确保实现经济社会发展“量”的合理增长和“质”的稳步提升。

建设智慧岛创新社区，正是洛龙区落实市委市政府部署要求，立足自身产业基础和特色，着力实施“十大行动”，加快转型发展、打造千亿强区的一项最新举措。

按照规划，洛龙区将在大数据产业园南侧核心区域布局智慧岛创新社区，形成“一链(大数据产业链)两区(潘村、二郎庙)三圈(产业创新圈、产业生态圈、产业配套圈)”的产业社区生态。

近几日，梁入心所在的经贸服务中心正组织对“智慧岛创新社区”这一创新平台进行系统学习研究。

“许多新的思维、新的理念、新的任务带来了极大冲击和挑战。感受最深的就是大家工作劲头很足，干事创业氛围更浓，都在抓紧补上知识能力短板，跟上市委、区委的工作节奏。”梁入心说。