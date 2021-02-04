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8日起，洛阳取消洛龙区一处临时核酸检测采样点
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.07 21:17

　　7日，记者从洛阳市卫健委获悉，根据省体育局安排，2月8日起省自行车队将在洛阳市体育中心自行车馆进行集训。为保障集训顺利进行，我市取消河科大一附院在洛龙区新月路与五环街交叉口旁自行车馆设立的临时核酸采样点，请有核酸检测需求的市民到其他临时核酸采样点采样。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 耿梅）
[ 责任编辑：赵彤彤 ]
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