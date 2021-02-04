2021年洛阳新增停车位12695个

14日，洛阳市城市管理局召开党史学习教育总结大会，记者从会上获悉，自党史学习教育开展以来，该局围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，突出示范引领，创新学习方法，强化工作落实，取得一系列成果。

14日，洛阳市城市管理局召开党史学习教育总结大会，记者从会上获悉，自党史学习教育开展以来，该局围绕“学史明理、学史增信、学史崇德、学史力行”目标要求，突出示范引领，创新学习方法，强化工作落实，取得一系列成果。

洛阳市城市管理局负责人介绍，该局始终把开展好“我为群众办实事”实践活动作为党史学习教育的关键环节，通过建立线上线下群众诉求征集平台，找准查实群众的操心事、烦心事、揪心事，真正解决了一批群众有期盼、推进有瓶颈、长期难见效的民生问题。

——针对春季杨柳絮飘飞问题，该局去年出动专业人员、特种车辆、无人机，采取“冲、洒、扫、吸”立体防治方法，对全市中心城区近20万株雌株杨柳树开展为期50天的专项治理，有效遏制了飞絮爆发势头，解决了市民的出行困扰。

——启动洛阳城市区公共区域窨井盖专项整治三年行动，2021年全市共整治问题窨井盖78764个，打造样板路段154条，超额完成省定年度整治目标任务的300%，守护了群众“脚底下的安全”。

——针对环卫工人吃早餐难问题，在全市设置100多个爱心早餐点，为全市1万余名一线早班环卫工人每人每天提供一份标准不低于5元的免费爱心早餐，给“城市美容师”们送上浓浓的关爱、尊重和温暖。