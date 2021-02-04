科学施划停车区 小区文明更到“位”

“自从综合楼下有了非机动车停车区，停车秩序明显好多了。”昨日，在瀍河区恒大绿洲小区，看着小区新施划的非机动车停车区，72岁的牛师傅感慨地说。

开栏语

近年来，通过文明创建，我市城市品牌效应、磁场效应不断凸显，城市承载力、辐射力不断提升，群众幸福感、获得感不断增强，为副中心城市建设提供了坚强思想保障和强大精神动力。目前，我市已连续四届荣膺“全国文明城市”称号。

今年，我市以创建全国文明典范城市为目标，旨在把握城市发展机遇、赋能市民生活提升。自即日起，本网开设《创建全国文明典范城市共建美好家园》栏目，以此为窗口展现我市各文明单位、街道办事处等的亮点创建工作，让市民更了解城市，让城市更美化生活。敬请关注。

民警和专业人员为小区施划非机动车停车区

“自从综合楼下有了非机动车停车区，停车秩序明显好多了。”昨日，在瀍河区恒大绿洲小区，看着小区新施划的非机动车停车区，72岁的牛师傅感慨地说。

记者在现场看到，新施划的非机动车停车区位于恒大绿洲小区东区综合楼下，停车区外侧设置隔离桩，地面施划有非机动车图标，整个区域能停放约80辆非机动车。

牛师傅说，小区综合楼上不仅有社区办公场所，还有各类活动室，来往居民多，此前非机动车乱停乱放情况严重，本应成为小区文明窗口的综合楼一带，反而成了小区整体文明形象的“减分项”。

恒大社区党委书记潘利萍介绍，为解决非机动车乱停乱放问题，给居民营造舒适宜居的社区生活环境，进一步助力文明城市创建工作，前段时间，恒大绿洲小区文明创建分包单位——市公安局，专门派遣民警对小区内的停车情况进行了现场勘察和细致调研，科学确定停车方案，并聘请专业人员施划了非机动车停车区，使机动车与非机动车分区、有位、有序停放，受到了居民的一致赞扬。

除了施划非机动车停车区，市公安局还针对小区内社会主义核心价值观宣传氛围不浓问题，专门划拨经费2万余元，聘请传媒公司为社区设计制作了大型社会主义核心价值观宣传牌、社区导视图和多个宣传展板。

同时，市公安局还多次抽调民警，对恒大社区不规范养犬问题和消防隐患进行巡查治理。此外，市公安局定期组织警力到小区开展城市清洁等志愿服务活动，帮助提升社区环境卫生水平。

“我们还将进一步深入开展‘我为群众办实事’实践活动，将民生工程做实、做细，同时将继续做好宣传工作，引导居民规范停车，共同打造畅通、文明、有序的居住环境，助力文明城市常态化建设。”市公安局相关负责人说。（记者 刘嘉仪 通讯员 李向荣 文/图）