洛阳打造“东方博物馆之都” 考古旅游将有新突破

近日，2022年河南省文化和旅游工作会议召开，对去年文化和旅游工作进行总结，并安排部署今年重点任务，其中多处提到洛阳。

近日，2022年河南省文化和旅游工作会议召开，对去年文化和旅游工作进行总结，并安排部署今年重点任务，其中多处提到洛阳。

会议提到，要把文旅文创融合战略落到实处。塑造“行走河南·读懂中国”品牌，打造郑州“百家博物馆”和洛阳“东方博物馆之都”，全方位、分类别进行活态化展示、具象化传播。据介绍，今年隋唐大运河文化博物馆、牡丹博物馆等将开馆迎宾，洛阳古代艺术博物馆正在提升中，一批新的博物馆将亮相，继续擦亮“东方博物馆之都”这张闪亮的名片。

在塑造“行走河南·读懂中国”品牌体系中，我省将推出人类起源、文明起源、国家起源、姓氏寻根、四大古都、中国功夫、红色中原、考古发现等16条主题文化线路、打造重点项目。把郑汴洛联合打造成为具有重要影响力的国际旅游目的地——国际文化旅游之都。洛阳重点打造龙门和小浪底两个片区。

记者从龙门石窟景区了解到，今年龙门将重点围绕“加快打造沉浸式文旅目的地”发展目标，依托独特的石窟寺文化资源优势，大力发展沉浸式文旅产业，同时还将加大龙门古街特色街区、三重阙门沉浸式体验廊道、白园香山寺片区、夜游龙门等文旅消费新场景提升力度。

今年我省考古旅游将有新突破，将殷墟、二里头、三门峡庙底沟打造成考古旅游的示范性工程，通过策划创意节庆活动、精品线路推介等各种方式、各种活动，线上线下相结合，让“行走河南·读懂中国”走红全国。

记者从二里头夏都遗址博物馆了解到，今年该博物馆将持续推进文化创新，打造“最早中国”等IP，启动国家一级博物馆创建筹备工作，配合做好二里头遗址申遗工作，争创代表中国风格、中国气派，引领行业发展的国内一流博物馆。

会议中提到，今年我省将举办第九届中国博物馆及相关产品与技术博览会、世界古都论坛，推进河洛文化、宝丰说唱等国家级文化生态保护实验区建设。我市今年将以河洛文化生态保护区总体规划为引领，深入创建国家级河洛文化生态保护区，完善非物质文化遗产名录体系。同时还将做好黄河流域非物质文化遗产保护展示中心项目建设和运行，打造具有全国影响力的非遗保护传承品牌。

另外，在促进文旅产业发展方面，今年将持续推进项目建设，创建国家级夜间文旅消费集聚区，举办河洛文化大集、中原国际文旅博览会等。（洛报融媒·洛阳网记者 戚帅华 李砺瑾）