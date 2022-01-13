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雨雪天气，返程高峰提前出现？洛阳高速交警发布紧急提醒
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.02.04 13:04

　　4日，记者从洛阳高速交警支队获悉，春节假期过半，受即将到来的雨雪天气影响，4日起，洛阳辖区内高速车流量将有明显攀升。为此，洛阳高速交警发布春节假期高速返程提醒。

　　记者从洛阳高速交警指挥中心了解到，假期前3天，洛阳高速辖区整体车流量比往年同期有明显下降，跨区旅游出行、返乡探亲客流车流与往年同期相比明显减少，交通量或将呈现“前低后高”的特征。预计2月6日(正月初六)假期最后一天返程集中时段，但由于即将出现的雨雪天气，2月4日、5日车流量也将有所提升。

　　届时，洛阳辖区高速公路分合流口瓶颈路段、互通立交入口及收费站出口路段车流量将增大。车流较大的高速路段主要集中在宁洛高速彭婆互通，连霍高速任庄互通以及二广高速瀍河段等，车流较大的高速站口主要集中在周山站、洛阳站、伊阙站等，请广大司机提前合理规划假期返程行车路线。

　　洛阳高速交警提醒，春节假期最后两天，特别是2月6日(正月初六)降雪降温天气与返程集中时段叠加，冰雪路滑，请广大司机提前了解所处地风险等级和目的地疫情防控政策及天气情况，合理安排返程时间，做好疫情防控。

　　此外，洛阳高速交警还公布以下交通安全提示：

　　一是返程前要做好充足准备，提前掌握车况、路况、天气情况，合理安排行程。

　　二是出行如遇车辆故障或发生交通事故，请立即开启危险警示灯，司乘人员及时下车，站于路肩外安全地带，将三角警示牌摆放至来车方向150米后，报警等待救援，谨记“车靠边、人撤离、即报警”，洛阳高速交警报警电话0379-67872168。

　　三是驾车出行，请集中精力，不要接打电话、抽烟、严防分散注意力。

　　四是切莫酒后驾驶，酒后勿开车，开车勿饮酒。

　　五是高速行驶一定要系好安全带，不要超速；不要随意变更车道；不要随意停车；一旦错过出口，要到前方收费站掉头，严禁倒车；严禁违法占用应急车道；高速公路一旦发生拥堵要服从现场交警、路政人员指挥。（洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 马军锋）
[ 责任编辑：唐好优 ]
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