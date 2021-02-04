这类人员请立即报告！刚刚，洛阳疾控发布重要提醒

春节万家团圆时，广大市民仍需保持防控意识。过去一周时间，已有至少5省9地通报在返乡人员中发现阳性病例。尤其最近两天，深圳突发疫情已蔓延多个地市。为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

春节万家团圆时，广大市民仍需保持防控意识。过去一周时间，已有至少5省9地通报在返乡人员中发现阳性病例。尤其最近两天，深圳突发疫情已蔓延多个地市。为此，洛阳市疾控中心发布重要提醒。

据统计，自1月26日以来，已有贵州安顺，湖北罗田，河南三门峡、汝州，河北衡水，广东惠州、河源、梅州、云浮等9地通报在返乡人员中发现阳性病例，主要是从杭州、天津、深圳等地返回。这其中，2月1日广东4地市通报的核酸检测阳性患者，均是从深圳返乡回家过年。深圳卫健委要求，非必要不离深，确需离深的，自2月1日24时起，须持有48小时内核酸检测阴性证明。

“2月3日0时起，河南中高风险地区全部清零，并不意味着我们身边没有风险，广大市民和各单位仍要提高警惕，严防输入风险。”3日，洛阳市疾控中心发布提醒：

一、以下人员请立即报告：1月17日以来，有深圳市旅居史或与公布的确诊病例活动轨迹有重合的来(返)洛人员，请立即向居住地所属社区(村)报告，并配合落实核酸检测、健康监测、医学观察等疫情防控措施。

二、积极主动报备：主动报备行程及健康状况，是疫情防控关键一环，为自己和家人负责。洛阳市域外来(返)洛人员请提前向目的地社区(村)报备，详细告知来(返)洛行程和方式、健康状况、14天内旅居史、从事职业等信息。如您未能提前报备，请在抵洛后24小时内向居住地所属社区(村)报备。省外来(返)洛人员和省内有疫情地市来(返)洛人员，抵洛时，应提供48小时内(省内24小时)核酸检测阴性证明。凡未能提供的，请于抵洛后24小时内进行1次核酸检测。

三、倡导加强个人防护，洛阳人游洛阳：在家做到勤洗手，常通风。建议非必要不出行，如果必须出行，全程科学佩戴口罩，尽量不聚集、不扎堆、不去人群密集的场所。自觉遵守疫情防控措施，在商场、超市、酒店、影剧院、公交车、地铁、旅游景区等公共场所，配合做好戴口罩、验码测温、一米线等防控措施。

四、注意食品安全：购买食品选择正规市场和超市；外出采购时做好个人防护，戴好口罩，带上消毒纸巾和干净的购物袋；使用超市的推车、购物篮前，可用消毒纸巾或消毒液进行消毒；购物时，与他人保持至少1米以上的社交距离，推荐使用线上、扫码支付等非接触支付方式。选购、加工冷链食品时，应佩戴口罩和一次性手套，避免用手直接接触；储存食品时，要做到生熟分开，烹调食品时要煮熟煮透。

五、做好健康监测：关注个人和家人的身体健康状况，如出现发热、干咳、乏力、嗅(味)觉减退等不适症状，请立即做好个人防护，就近到设有发热门诊的医疗机构就诊，主动告知旅居史、接触史和从事职业，就诊途中避免乘坐公共交通工具。(洛报融媒·洛阳网记者 王博东 通讯员 梁秀梅)