“洛阳市企业疫情防控20条”发布

20日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日成立企业专班，正式发布“洛阳市企业疫情防控20条”，为全市企业切实落实防控措施提供指导。

20日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日成立企业专班，正式发布“洛阳市企业疫情防控20条”，为全市企业切实落实防控措施提供指导。

具体内容包括——

●切实履行主体责任

企业要进一步增强疫情防控意识，成立由主要负责同志、分管负责同志、具体负责同志组成的“三人小组”，签订并张贴企业疫情防控承诺书，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。

●认真落实出入检查

严格实施企业和所属集体宿舍出入口人员戴口罩、测温、查验“二码”(通信大数据行程卡、洛康码)等措施。

●建立入企信息台账

做到外来人员、车辆、物资信息登记清晰、随时可查。

●定期落实消杀措施

加强人员密集场所管理，对工作场所、职工宿舍等人员密集场所采取定期通风及消杀措施。

●强化集体食堂管理

从严落实餐厨人员、餐厅环境防疫措施，餐厨垃圾做到日产日清、处置规范、去向可查。

●加强通勤班车管控

加强企业班车管理，车辆内配备防护物资，每趟运行结束后，对车辆进行消杀处理。

●减少员工非必要外出

企业员工非必要不离洛，确需前往的务必全程做好个人防护。

●及时报备外地来洛人员

尽量减少省外来洛入企人员，如确需来洛，要严格落实相关制度，提前做好报备及核酸检测工作。

●强化外来物资管理

加强对外来物资运输、搬卸工作的全流程管理。作业完毕后，应当立即做好个人清洁。

●尽量减少会议聚集

按照“非必要不举办”“谁举办谁负责”的原则，严控大型活动、聚集性活动，严格控制会议频次和规模。

●防疫物资储备充足

企业需保证口罩、消杀用品等防疫物资储备充足，未储备防疫物资的企业须暂停生产。

●生产物资适当储备

针对疫情导致的供应链风险，企业应提前做好食材、原材料、零部件等生活、生产物料储备工作。