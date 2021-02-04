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“洛阳市企业疫情防控20条”发布
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.20 19:57

　　20日，记者从洛阳市工信局获悉，洛阳市近日成立企业专班，正式发布“洛阳市企业疫情防控20条”，为全市企业切实落实防控措施提供指导。

　　具体内容包括——

　　●切实履行主体责任

　　企业要进一步增强疫情防控意识，成立由主要负责同志、分管负责同志、具体负责同志组成的“三人小组”，签订并张贴企业疫情防控承诺书，坚决克服麻痹思想和侥幸心理。

　　●认真落实出入检查

　　严格实施企业和所属集体宿舍出入口人员戴口罩、测温、查验“二码”(通信大数据行程卡、洛康码)等措施。

　　●建立入企信息台账

　　做到外来人员、车辆、物资信息登记清晰、随时可查。

　　●定期落实消杀措施

　　加强人员密集场所管理，对工作场所、职工宿舍等人员密集场所采取定期通风及消杀措施。

　　●强化集体食堂管理

　　从严落实餐厨人员、餐厅环境防疫措施，餐厨垃圾做到日产日清、处置规范、去向可查。

　　●加强通勤班车管控

　　加强企业班车管理，车辆内配备防护物资，每趟运行结束后，对车辆进行消杀处理。

　　●减少员工非必要外出

　　企业员工非必要不离洛，确需前往的务必全程做好个人防护。

　　●及时报备外地来洛人员

　　尽量减少省外来洛入企人员，如确需来洛，要严格落实相关制度，提前做好报备及核酸检测工作。

　　●强化外来物资管理

　　加强对外来物资运输、搬卸工作的全流程管理。作业完毕后，应当立即做好个人清洁。

　　●尽量减少会议聚集

　　按照“非必要不举办”“谁举办谁负责”的原则，严控大型活动、聚集性活动，严格控制会议频次和规模。

　　●防疫物资储备充足

　　企业需保证口罩、消杀用品等防疫物资储备充足，未储备防疫物资的企业须暂停生产。

　　●生产物资适当储备

　　针对疫情导致的供应链风险，企业应提前做好食材、原材料、零部件等生活、生产物料储备工作。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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