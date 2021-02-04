22岁洛阳姑娘春节不回家 成为志愿者服务北京冬奥会

今年22岁的洛阳姑娘王一鸣是北京林业大学会计专业学生，目前在读研究生。今年春节，她将响应就地过年的号召，留在当地。尽管已经放假，可她没有闲着，每天要进行志愿服务培训，原因是她报名参加了北京冬奥会的城市志愿者。

今年22岁的洛阳姑娘王一鸣是北京林业大学会计专业学生，目前在读研究生。今年春节，她将响应就地过年的号召，留在当地。尽管已经放假，可她没有闲着，每天要进行志愿服务培训，原因是她报名参加了北京冬奥会的城市志愿者。

一个月前，王一鸣得知北京冬奥会招募城市志愿者的消息，积极报名并成功入选。“我们主要负责提供指路、引导和维持秩序等服务。”王一鸣说，这也意味着春节她将无法回家，父母得知后虽有不舍，但还是支持她的决定。

起初，王一鸣觉得独自一人在北京过年没啥，等到宿舍里其他5名同学陆续回家，她才感到心里空荡荡，好在宿舍楼里还有部分学生不回家，大家没事儿了坐在一起聊聊，逐渐适应了这样的生活。对于即将到来的春节，她也不担心，学校将组织大家吃年夜饭和各种有趣的活动。

“妈妈刚做过手术，我希望她身体健康。”王一鸣说，她的弟弟上初中，比较淘气，父母老拿弟弟跟她比，她希望弟弟不要介意，好好学习，同时也希望一直忙碌的爸爸，能够多陪伴家人。她回洛阳预计得到4月了，那时牡丹花恰好盛开，她准备与家人一起赏牡丹。眼下，她要做好志愿服务，将最好的一面呈现给国内外观众。 （洛报融媒·洛阳网记者 魏巍）