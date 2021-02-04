记者带您体验12315“云端调解室”：消费投诉这样实现“零跑动”

本月起，国家市场监管总局正式上线全国12315移动工作平台，切实提升12315工作效能，更好地服务群众。

本月起，国家市场监管总局正式上线全国12315移动工作平台，切实提升12315工作效能，更好地服务群众。其中，该平台的“云端调解室”功能，实现了消费者、被投诉企业、12315人员多方线上“面对面”调解，降低消费者维权成本，提高调解效率。

在线“云”调解，投诉“零跑动”。20日上午，记者来到洛阳市市场监管局12315指挥中心，了解“云端调解室”受理消费投诉的全过程。

准备工作：体验过程通过预设消费纠纷的方式，分别将3位工作人员定为执法人员、被投诉企业和消费者。执法人员的手机已经安装了“云端调解室”应用程序，被投诉企业和消费者手机安装有微信程序。