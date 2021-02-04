洛阳对30余种农副产品启动市场价格应急监测

春节临近，洛阳的粮油、肉、蛋、菜等重要民生商品是否供应充足？价格是否稳定？记者19日从洛阳市发改委获悉，洛阳启动重要民生商品市场价格应急监测，同时加大市场巡查频次，确保重要民生商品供应充足、市场价格总体平稳。

春节临近，洛阳的粮油、肉、蛋、菜等重要民生商品是否供应充足？价格是否稳定？

记者19日从洛阳市发改委获悉，洛阳启动重要民生商品市场价格应急监测，同时加大市场巡查频次，确保重要民生商品供应充足、市场价格总体平稳。

记者了解到，目前，洛阳市发改委已选取市区2个大型超市和4个农贸市场，将粮油、肉、蛋、菜等30余种主要农副产品纳入监测范围，密切关注其价格波动。对可能引起市场价格异常波动的倾向性、苗头性问题，第一时间进行预警预报。