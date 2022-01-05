“洛阳市新冠肺炎疫情防控” 第四场新闻发布会实录

为及时回应社会关切，根据洛阳市委市政府的工作安排，我们在这里举行洛阳市新冠肺炎疫情防控第四场新闻发布会，通报我市新冠肺炎疫情最新情况及疫情防控工作进展，就大家关心的问题回答记者提问。

“洛阳市新冠肺炎疫情防控”第四场新闻发布会

主持人：赵鲜赤市委宣传部三级调研员

各位媒体朋友们：

大家下午好！

感谢大家对新安县新冠肺炎疫情防控工作的关心、关注和支持。

当前，新安县新冠肺炎疫情形势整体平稳可控，这是全市人民共同努力的结果。新春佳节即将到来，市委市政府将针对疫情防控工作的新特点，精准调整防控重点，持之以恒把各项防控措施抓实抓细抓具体，全力守护人民群众生命安全和身体健康，保障人民群众度过一个欢乐、祥和、平安、健康的新年。

为及时回应社会关切，根据洛阳市委市政府的工作安排，我们在这里举行洛阳市新冠肺炎疫情防控第四场新闻发布会，通报我市新冠肺炎疫情最新情况及疫情防控工作进展，就大家关心的问题回答记者提问。

接下来，我介绍一下出席今天发布会的发布人：

洛阳市人民政府副秘书长 张建伟先生

市卫健委主任 李金乐先生

市发改委副主任 刘明元先生

新安县人民政府副县长 赵阳先生

首先，

请副秘书长张建伟先生通报我市新冠肺炎疫情最新情况。

张建伟副秘书长：

各位记者朋友，大家好！现将洛阳市新冠肺炎疫情防控工作最新进展情况通报如下：

在省委省政府的坚强领导和科学统筹下，洛阳市委、市政府将疫情防控作为全市当前头等大事，快速、有序、有力、有效推进新安疫情应急处置，没有出现疫情外溢，在最短时间内实现了“圈住封死捞干扑灭”目标。自2022年1月3日报告最后1例病例以来，新安县已连续14天未出现新增病例，根据国务院联防联控机制和省新冠肺炎疫情防控指挥部有关规定，经专家研判，市疫情防控指挥部同意，并报省疫情防控指挥部备案，决定于今天中午12：00将新安县中风险地区调整为低风险地区。目前，洛阳全市域均为低风险地区。

在此次疫情防控工作中，我们主要做了以下十个方面的工作：一是启动应急机制。疫情发生后，洛阳市委市政府科学决策、现场督战，第一时间启动应急指挥体系，实施平急转换、领导分包、专班运作、扁平化管理等工作机制。市县两级4万余名党员干部、公安干警、医护工作者、志愿者日夜奋战，党旗高高飘扬在抗疫一线。对新安县域实行严格管控，划定封控、管控、防范“三区”，社会面精准管控，及时切断对外交通，关停非生活必需场所，让社会面静下来，以最快速度做到了“圈住封死、严防外溢”。二是精准流调溯源。省市县三级，按照“深入流调、不漏一个”的原则，迅速精准高效开展流调溯源，把风险控制在最小范围、最低程度。三是快速转运隔离。第一时间从全市调集负压救护车驰援新安，及时快速转运重点人员，与病毒赛跑，为阻断疫情传播赢得了时间；提前统筹调度，所有备用隔离场所迅速投用，做到了应隔尽隔，并严格实施规范管理。四是全面检测筛查。全市两个小时内集结3500余名医护人员奔赴新安，高效完成了3轮全员核酸检测，并按规定对重点人员定期进行检测。五是实施中药干预。调集配制优质中药制剂，实现封控区、管控区、隔离点、封闭学校、居家隔离等重点群体中药干预全覆盖。六是严格实施消杀。对封控区、管控区、隔离场所、公共区域进行全面严格消杀，做好医废处置工作，从根本上消除病毒传播风险。七是加强物资保供。加强物资统筹调配，确保新安县生活物资供应充足、价格平稳，医疗物资储备满足需求。对封控区群众统一配送生活物资爱心包裹，对集中隔离人员和封闭管理学校师生免费供应餐食和必备生活物品，做到精细服务。八是注重人文关怀。持续加强对隔离群众的周到服务和人文关怀，高度重视居家健康监测人员管理服务和心理疏导，强化社区规范管理，确保服务点对点、户户到，帮助解决问题、纾解情绪。九是注重宣传引导。及时公开发布疫情动态、管控指令、服务热线，指导新安县开通网上“新安抗疫”24小时紧急求助通道，通过融媒体、通讯运营商动态推送防疫指南，聚焦基层防控、白衣战士、志愿服务者、学校师生、保供保通等感人事例加强正面宣传，开启大小喇叭，新媒体传统媒体共同发声，凝聚社会正能量。十是强化督促整改。坚持问题导向，组建督查专班，开展明察暗访，及时纠正偏差，全程跟踪整改，使各项防控措施落实见效。

这次新安疫情，是对我市应急处置能力的一次考验。当前，面对依然严峻复杂的疫情防控形势，我们将认真贯彻落实党中央国务院和省委省政府部署要求，始终坚持“外防输入、内防反弹”总方针，始终保持高度警觉，及时优化调整防控举措，做到防线前移科学精准，严防严控疫情输入传播风险。持续提升应急能力，建强流调队伍、采样队伍、检测队伍、保障队伍和志愿者服务队伍，加强应急演练，规范处置流程，增强协同配合能力。严控城乡规模性聚集活动，坚持非必要不举办，倡导“红事缓办、白事简办、宴会不办”。按照真防实控要求抓好常态化疫情防控，坚决打好春节前后疫情防控硬仗，坚决做到以常态化防控实现长周期不发生疫情，同时，持续抓好全市经济社会发展各项工作，努力实现第一季度“开门红”，为全年工作争取主动。

谢谢大家！