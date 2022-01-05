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洛阳43万盆催花牡丹供应春节市场【视频】
您当前的位置 ： 洛阳网 > 新闻中心 > 洛阳 > 洛阳新闻  来源: 洛阳网 2022.01.17 21:04

　　进入腊月，年宵花市场日渐红火起来。北邙山上，洛阳牡丹盆花主要产区，老城区土桥村进入了一年中最忙碌的时刻。鳞次栉比的温室大棚里，牡丹花含苞待放、暖意入春，不日将走向天南海北、千家万户。

　　“河北邢台1000盆，今天装车！”“四川花展预订6000盆，腊月二十前送到！”“发往郑州的盆花，物流可以保障。”……在土桥，一连走访多家花企花农，处处是紧张的配货场面，还不时有散客登门采购。

　　“现在来看，心可以放肚子里了。”冠群牡丹园艺公司工程师王晓波长出一口气。今年，企业供应春节市场的盆花有8000盆，与去年相比有较大增幅。临近年关，国内出现多点散发疫情，市场会不会遇冷、价格会不会震荡、物流能不能畅通，这些问题着实让他揪心。

　　王晓波的担忧并非个例。去年入冬，洛阳花企花农在本地和北京、上海、广州等地累计培植43万盆催花盆栽牡丹，准备在新年市场“开疆拓土”。然而，陡然升级的疫情形势，给年宵花市场带来了不确定性，也给许多花企花农带来很大压力。

　　“在常态化疫情防控大背景下，牡丹盆花产业如何突围？这是一个必须破解的问题。否则，短期影响的是一季销售；长远来看，会对牡丹产业造成冲击。”洛阳市林业局负责人坦言。对此，该局把精准助力催花牡丹产业发展纳入“万人助万企”活动清单，从技术指导、品牌引领、渠道拓展等多个层面，推出了一系列帮扶举措，倾力排忧解难，重振市场信心。

　　“确保花期与节日同步，且保证花型花色，是催花牡丹培育的技术关键。”该负责人表示。今年，洛阳市林业部门联合河科大等科研单位，在传统催花技术的基础上，广泛推广二氧化碳气肥、精准控温等技术，极大提高了高密度栽培环境下的牡丹抗病抗冻能力，实现了催花牡丹品质的整体提升。

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[ 责任编辑：苑曼琳 ]
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