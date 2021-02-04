孟津区送庄农技推广区域站入选全国星级基层农技推广机构名单

近日，农业农村部办公厅公布了全国星级基层农技推广机构和星级农业科技社会化服务组织名单。记者通过农业农村部网站查询获悉，洛阳市孟津区送庄农技推广区域站入选全国星级基层农技推广机构名单，为洛阳市唯一一家。

送庄农技推广区域站内景

近日，农业农村部办公厅公布了全国星级基层农技推广机构和星级农业科技社会化服务组织名单。记者通过农业农村部网站查询获悉，洛阳市孟津区送庄农技推广区域站入选全国星级基层农技推广机构名单，为洛阳市唯一一家。

技术指导员现场教学（资料图）

据悉，名单上的各级农技推广机构和农业科技社会化服务组织面向生产一线和广大农民群众开展技术指导服务，保障了国家粮食安全和重要农产品有效供给，在促进农业科技成果转化应用、推动农业高质量发展、全面推进乡村振兴、加快农业农村现代化方面作出了突出贡献。

技术指导员指导农业生产

送庄农技推广区域站位于孟津区送庄镇孟扣路，是该区农业技术服务推广站下属5个站之一，主要负责送庄镇和白鹤镇的农业技术推广工作。该站设有咨询服务大厅、综合办公室、科技培训室、检验检测室，检验仪器、培训设备、交通工具等一应俱全。该站目前已完成对送庄、白鹤两镇的农业科技服务全覆盖，实现了“技术水平高、辐射范围广、支撑能力强、服务效果好”的农技推广工作目标。（洛报融媒·洛阳网记者 王艳杰 通讯员 王翀/文 通讯员 刘芳芳/图）