新安县两名教师编排的戏曲情景剧引发网友关注

前不久，一个名为《宅在家里也立功》的戏曲情景剧在网上走红，剧中一家三口用脍炙人口的戏曲旋律唱出了群众心声，让外界看到了新安县人民积极配合管控的态度和抗疫的决心。

陈亚琼(右)在指导演员排练

前不久，一个名为《宅在家里也立功》的戏曲情景剧在网上走红，剧中一家三口用脍炙人口的戏曲旋律唱出了群众心声，让外界看到了新安县人民积极配合管控的态度和抗疫的决心。

昨日，记者联系采访了该情景剧的主创人员之一陈亚琼。陈亚琼是新安县紫苑小学的音乐老师，2010年开始学习戏曲，多年来一直曲不离口。2015年她成为该校戏曲社团的负责人，与外聘的专业戏曲老师靳沙沙搭档教学。

“我是老师，总觉得该做点什么。”陈亚琼说，今年1月2日，新安县进行第二轮全员核酸检测，她看到很多医务人员、志愿者在数九寒天里坚守一线，很受触动，也想做些事情助力防疫。

说来也巧，靳沙沙当晚给陈亚琼打电话，说想录制一个抗疫版的《刘大哥讲话理太偏》，让陈亚琼帮忙写戏词。俩人一拍即合，陈亚琼结合自身感受，很快写出了戏词。有了这次尝试，陈亚琼决定拍一个情景剧，让学生也参与进来。

“当时，大家都配合管控待在家里，不可能把学生叫到身边排练。”陈亚琼说，她找靳沙沙商量，让靳沙沙的女儿郭乙萱参与演出。今年1月8日，陈亚琼、靳沙沙反复沟通后，以“网课刚开始，孩子们因不能上学而焦虑，家长晓之以理”为主要内容，编排并录制了情景剧《为消灭病毒咱各显本领》。该情景剧在网上发布后，引发众多网友关注。

随着疫情得到有效控制，有些人忍不住想要外出走动。今年1月13日，陈亚琼以此为内容编排了戏曲情景剧《宅在家里也立功》，剧中的戏曲旋律来自脍炙人口的朝阳沟选段《亲家母对唱》，词是陈亚琼新填的，演员是靳沙沙、郭乙萱和郭乙萱的奶奶。

“情景剧发布后，看着不断增加的点赞量和转发量，我们感觉所有的付出都值。”陈亚琼笑着说，郭乙萱的奶奶以前没唱过戏，更没有演过情景剧，所以得一句一句地教唱，她们就这样反复练、反复录了3天才完成。

眼下，陈亚琼又有了新的创作主题——解封不等于解防。（洛报融媒·洛阳网记者 赵硕 通讯员 高月 文/图）