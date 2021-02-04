今起，孟津至元庄班车恢复运营

昨日，孟津汽车站微信公众号发布消息，19日起恢复孟津至元庄的班车。

昨日，孟津汽车站微信公众号发布消息，19日起恢复孟津至元庄的班车。 昨日，孟津汽车站微信公众号发布消息，19日起恢复孟津至元庄的班车，原文如下： 孟津汽车站结合当前疫情防控实际情况，决定从2022年1月19日起恢复孟津至元庄的班车。具体发车情况如下： 孟津站发车时间：早班6:00，末班18：00，期间每班间隔时间为30分钟。 望广大乘客相互转告，方便乘车！ 疫情期间乘车须知： 1.旅客乘车必须戴口罩，测体温、出示身份证、行程码、健康码，扫描“乘客登记系统二维码”。不具备扫码条件的乘客，需要出示身份证，配合驾驶员进行人工登记身份信息，不能出具健康码的，需出具纸质相应有效健康码，全程规范佩戴口罩，有序乘车。体温异常以及未规范佩戴口罩的乘客禁止乘车； 2.建议群众尽量错峰出行，减少人员聚集。 孟津汽车站 2022年1月18日 ⑥